Es ist nicht irgendein Ort, an dem am Wochenende in Potsdam ein großes Feuer Zerstörungen anrichtete. Für das Gebäude, in dem einst die Landtagsabgeordneten tagten, hatte ein Immobilienunternehmen Sanierungen angekündigt. Doch seit Jahren verfällt das Areal.

Nach dem Brand des ehemaligen Landtagsgebäudes in Potsdam hat das brandenburgische Finanzministerium den Eigentümer aufgefordert, Auskunft über die Zukunftspläne für das Areal zu geben. Das Land Brandenburg hatte das Gelände auf dem Brauhausberg 2015 an ein Immobilienunternehmen verkauft. Der Sprecher des Finanzministeriums sagte am Dienstag: "Auf dem Brauhausberg geht es ersichtlich nicht voran, das ist kein guter Zustand." Es sei an der Zeit, dass der jetzige Eigentümer "die Karten auf den Tisch" lege. Bei dem Gelände auf dem Brauhausberg handele es sich um eine städtebauliche Landmarke in Potsdam. Die Polizei rechnet damit, dass die Untersuchungen zur Ursache des Brandes noch einige Wochen dauern können.

Am Samstag brach im ehemaligen Landtagsgebäude ein großes Feuer aus. Der Dachstuhl stürzte ein. Fachleute prüften, ob noch mehr Gebäudeteile einsturzgefährdet sind. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Bereits Ende Juli war in einem leerstehenden Gebäude auf dem Areal ein Feuer ausgebrochen. Immer wieder gibt es dort Vandalismus.

Am Dienstag begannen Brandexperten und Kriminaltechniker mit ihrer Arbeit am Brandort auf dem Brauhausberg und sicherten erste Spuren, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Die umfangreichen Ermittlungen und die Spurenanalyse werden sich demnach voraussichtlich noch einige Wochen hinziehen. Die Polizei warnt vor dem Betreten des Geländes, da Gebäudeteile und Steine herunterfallen könnten und Lebensgefahr bestehe.

Die Polizei sucht auch nach Zeugen, die am 5. August in der Zeit zwischen 12.00 und 15.30 Uhr auf dem Brauhausberg Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Möglicherweise gebe es auch Video- oder Fotoaufnahmen, die das Gebäude oder dessen Umfeld vor dem Ausbruch des Brandes zeigten.

Die Stadt teilte mit, der Eigentümer des Denkmals sei zum "Substanzerhalt" verpflichtet. Das Unternehmen sei auferlegten Sicherungsmaßnahmen bislang aber nicht nachgekommen. "Es ist traurig, diesen Zustand des alten Landtags zu sehen. Er ist eine stadtbildprägende Immobilie, die für den demokratischen Aufbruch in Brandenburg und Potsdam steht", sagte der Beigeordnete für Stadtentwicklung und Bauen, Bernd Rubelt. Die Stadt wolle mit dem Eigentümer, dem Berliner Unternehmen Sanus AG, Sicherungsmaßnahmen abstimmen.

Wie es vor Jahren hieß, soll das historische Gebäude in herausgehobener Lage saniert und für Wohnungen und Gewerberäume umgebaut werden. Das Immobilienunternehmen Sanus AG teilte mit, es wolle sich nach dem Brand zunächst mit den aktuellen Umständen vertraut machen.

Dem Finanzministerium zufolge besteht laut Kaufvertrag bis zum Jahr 2025 das Recht, die Liegenschaften auf einer Fläche von 25.000 Quadratmetern wieder zurückzukaufen. Voraussetzung ist ein Vertragsbruch. "Den können wir derzeit nicht feststellen", sagte Ministeriumssprecher Ingo Decker. Denn der Eigentümer habe nach Erteilung der Baugenehmigung vier Jahre Zeit, die Baumaßnahmen umzusetzen. Eine Baugenehmigung gibt es laut Ministerium bislang aber nicht.

Bis 2013 tagte auf dem Brauhausberg der brandenburgische Landtag. In der DDR beherbergte das Gebäude die SED-Bezirks- und Kreisleitung. Es bekam den Spitznamen "Kreml". Von 2015 bis 2018 diente das Areal nach Angaben der Stadt als Notunterkunft für Geflüchtete. Danach stand es leer.