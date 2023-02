Die Industrie- und Handelskammer in Cottbus will Fachkräfte aus Vietnam gewinnen. Im Frühjahr soll ein neues Projekt zusammen mit Unternehmen starten, wie die IHK vor einer Auftaktveranstaltung ankündigte, die am Dienstag in Cottbus organisiert wird. Die IHK will Interesse für eine Ausbildung in Deutschland wecken und ihre Unterstützung für die Einwanderung von Fachkräften ausbauen. Der Fachkräftemangel sei das große Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung Südbrandenburgs, hieß es.

"Wir wollen in dem Projekt auch herausfinden, ob die gesetzlichen Regelungen zur Fachkräfteeinwanderung für kleine und mittelständische Unternehmen praktikabel sind", sagte Thomas Pfuhl, der für das Projekt verantwortlich ist. Die Industrie- und Handelskammer richte den Fokus auf Vietnam, weil das Land bereits Verbindungen zu Deutschland habe. In der DDR hatte es enge Beziehungen zu Vietnam gegeben. "Dortige Sprach- und Berufsschulen orientieren sich in ihren Ausbildungsgängen bereits stark an der Ausbildung in Deutschland und haben häufig deutsche Kooperationspartner", sagte Pfuhl. Die junge Bevölkerung in Vietnam sei zudem stark motiviert, ins Ausland zu gehen.