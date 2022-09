Der vor allem durch Alltagsfotografien in der ehemaligen DDR bekannt gewordenen Fotografin Helga Paris widmet der Kunstverein Talstraße in Halle jetzt eine Ausstellung. Nach der Vernissage am Samstag ist "Wieder · Sehen. Berliner Künstlerinnen und Künstler treffen Helga Paris" bis 31. Januar 2023 in der vereinseigenen Kunsthalle zu sehen. Die Künstlerin ist Jahrgang 1938. Ausgestellt werden nach Vereinsangaben Porträts von Menschen der Kunst- und Kreativszene in Ost-Berlin, die Paris in Ateliers, auf Spaziergängen oder im Privaten gemacht hat.