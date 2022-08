Die lange Nacht der Museen in Berlin hat bei ihrer ersten Ausgabe seit Pandemie-Beginn die gewohnten Besucherzahlen erreicht. Mehr als 40.000 Menschen kamen am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag in die 70 Museen, wie die Veranstalter mitteilten. "Comeback gelungen", bilanzierte Kulturprojekte-Geschäftsführer Moritz von Dülmen. Die Erwartungen seien übertroffen worden.