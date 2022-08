Mehrere Kulturschaffende sind in Brandenburg für ihr Schaffen ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) würdigte am Sonntag die Bildhauerin Sylvia Hagen mit einem Ehrenpreis. Die Künstlerin, die in Treuenbrietzen geboren wurde und in Altlangsow lebt, wurde für ihr Lebenswerk geehrt. Der Brandenburgische Kunstpreis wurde auf Schloss Neuhardenberg verliehen.