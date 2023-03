Der Bau von Spreewaldkähnen und traditionellen Kachelöfen gehört nun zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands. Die Kultusministerkonferenz der Länder habe die beiden märkischen Traditionen auf Empfehlung der Deutschen Unesco-Kommission aufgenommen, teilte das Kulturministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Damit gebe es nun sechs Einträge aus Brandenburg in dem Register.