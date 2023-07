Die deutschen Synchronstimmen von Meryl Streep und Anthony Hopkins sind mit dem Deutschen Synchronpreis 2023 ausgezeichnet worden. Dagmar Dempe und Joachim Kerzel wurden damit nach Angaben vom Freitag mit dem Ehrenpreis für besondere Leistungen geehrt.

Der Deutsche Synchronpreis zeichnet nach Angaben der Veranstalter Filmschaffende aus, die durch ihre Synchronarbeit wesentlich zum Erfolg internationaler Filme in deutschen Kinos und im Fernsehen beigetragen haben.

"Da eine gute Synchronisation nur als Teamwork gelingen kann, wird das jeweilige Gesamtwerk honoriert anstatt diverser Einzelleistungen", so die Veranstalter. Entsprechend wurden Produktionen ausgezeichnet. "Bestes Drama" aus Sicht von Synchronverband - Die Gilde, Bundesverband Synchronregie und Dialogbuch sowie Verband Deutscher Sprecher:innen ist in diesem Jahr der US-Film "Der Gesang der Flusskrebse" nach dem gleichnamigen Buch der Zoologin Delia Owens.

"Beste Dramaserie" ist den Angaben zufolge die Science-Fiction-Serie "Peripherie". Als "Beste Komödie" wurde der Actionfilm "Massive Talent" mit Nicolas Cage ausgezeichnet, die US-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" ist "Beste Comedyserie". Im Bereich Animation wurden "Encanto" (Film) und "The Legend of Vox Machina" (Serie) gesehen. Zudem gab es Auszeichnungen für "The Father" als "Bester Arthousefilm" und "Sort Of" als beste Serie in diesem Genre.

