Vier mutige und engagierte Menschen sind von der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" mit einem Preis für ihren Einsatz gegen Verbrecher ausgezeichnet worden. Der mit jeweils 10.000 Euro dotierte "XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen" wurde ihnen am Donnerstag im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin überreicht.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) würdigte die zwei Frauen und zwei Männer, die alle aus Nordrhein-Westfalen kommen, in ihrer Rede für ihre "Courage und Klugheit", mit der sie sich beherzt gegen Verbrechen gestellt hätten. Sie seien Vorbilder, die "handelten, als andere in Not waren". Faeser forderte alle Menschen auf: "Schauen Sie hin, wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt. Und rufen Sie Hilfe."

Im ersten Fall rettete eine Frau 2022 in Aachen eine andere Frau aus der Gewalt eines Vergewaltigers. Im zweiten Fall griff ein aus Syrien stammender Paketbote in Mülheim mutig ein, als ein psychisch kranker Täter eine alte Frau mit einem Messer fast erstach. Er verfolgte und überwältigte den Täter, um weitere Menschen zu schützen.

Und am Silvesterabend 2022 retteten ein Mann und eine Frau unabhängig voneinander in Bochum einem Obdachlosen das Leben, in dem sie die Polizei riefen. Zwei Täter hatten mehr als zwei Stunden lang den Obdachlosen geschlagen und gequält. Nach Angaben der Polizei sahen über 50 Zeugen die Tat und griffen nicht ein.

Am 29. November sind die Preisträger in der Live-Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" zu Gast und sprechen mit Moderator Rudi Cerne über ihr Handeln.