In den kommenden drei Jahren sollen an Bahnhöfen in 13 Brandenburger Städten und Gemeinden neue Fahrrad-Parkhäuser mit insgesamt 2500 Stellplätzen entstehen. "Damit erweitern wir die Zahl der Bike-and-Ride-Angebote in Brandenburg und bringen die beiden umweltfreundlichen Verkehrsmittel Fahrrad und Bahn noch enger zusammen", sagte Landesverkehrsminister Guido Beermann (CDU) am Donnerstag laut Mitteilung. Pendler sollen dort ihre Fahrräder und E-Bikes sicher abstellen und auf den Nahverkehr umsteigen können.