Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bieten das geplante 49-Euro-Ticket ab sofort zur Vorbestellung an. Alle Bestandsabonnenten sollen zudem in den nächsten Tagen per Brief oder Mail über einen möglichen Wechsel auf das deutschlandweite Nahverkehrsticket informiert werden, das am 1. Mai starten soll. Die BVG rechnet nach Angaben von Montag damit, dass 30 bis 40 Prozent der bisherigen Nutzer der sogenannten Umweltkarte treu bleiben werden.