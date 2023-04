Brandenburger Studentinnen und Studenten können ab Juni ihr Semesterticket mit einer App zum Deutschlandticket machen. "Mit der neuen App können sich die Studierenden unkompliziert ein Upgrade für ihr Semesterticket auf ein Deutschlandticket auf ihr Smartphone holen", teilte Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) am Freitag in Potsdam mit. "So profitieren sie in vollem Umfang von diesem günstigen Tarif für ganz Deutschland."