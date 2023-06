Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) hat im Abgeordnetenhaus betont, an der Wiedereinführung des 29-Euro-Tickets in der Hauptstadt werde "unter Hochdruck" gearbeitet. "Das 29-Euro-Ticket ist ein Unterfangen, das sich die Koalition vorgenommen hat", bekräftigte Schreiner am Donnerstag bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus. Das Ziel des schwarz-roten Senats sei es, wieder ein 29-Euro-Ticket innerhalb des Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) anzubieten, sagte Schreiner.