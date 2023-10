Verkehrsminister will Regionalzüge öfter fahren lassen

Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann will wichtige Regionalzüge öfters fahren lassen. Beim RE1 sei ein 15-Minuten-Takt geplant, sagte der CDU-Politiker der "Märkischen Oderzeitung" (Samstag). Der RE1 fährt von Frankfurt (Oder) über Fürstenwalde und die Berliner Stadtbahn nach Potsdam und weiter nach Brandenburg und Magdeburg. Welchen Streckenschnitt Beermann bei der Taktverdichtung meinte, war zunächst unklar. Nach Worten des Ministers sind auf anderen Verbindungen ein 20-Minuten-Takt sowie in 10-Minuten-Takt bei der S-Bahn vorgesehen.

Beermann verwies auch auf die geplante Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn von Basdorf nach Berlin-Wilhelmsruh. Wann Züge rollen, ist unklar: "Vom Verlauf der Anhörungsverfahren wird abhängen, wann die Stammstrecke in Betrieb gehen kann", sagte Beermann. Der Ausbau der Strecke Cottbus - Lübbenau solle wie geplant 2027 fertig sein.

Der Minister will auch die Kommunen beim Ausbau des Busverkehrs unterstützen. Beermann verwies auf die Plus-Busse, die im Stundentakt eine Bahn-Bus-Verknüpfung an verschiedenen Bahnhöfen garantieren sollen. "Aktuell haben wir 40 solcher Linien, zwei sollen noch in diesem Jahr dazukommen."

