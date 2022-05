Mit 2,94 Millionen Euro unterstützt die Landesregierung die Planungen zur Bahnanbindung des sogenannten Green Areal Lausitz (GRAL) auf dem Gelände des früheren Flugplatzes Cottbus-Drewitz in Jänschwalde. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg wurde am Dienstag an das Amt Peitz übergeben, wie die Staatskanzlei mitteilte. Die Planungskosten betragen den Angaben zufolge insgesamt 3,1 Millionen Euro.