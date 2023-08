Die U-Bahnlinie U2 fährt seit Montagmorgen wieder zweigleisig, ohne Unterbrechung in der Innenstadt. Auf den Anzeigetafeln im U-Bahnhof bedankte sich die BVG bei allen Fahrgästen für ihre Geduld. An einem Zugang zum U-Bahnhof am Alexanderplatz verteilten Mitarbeiter der BVG "Danke"-Riegel mit BVG-Logo.