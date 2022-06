Bei einem Brand in einer Tierzuchtanlage in Löhme, einem Ortsteil von Werneuchen (Barnim), sind 1000 Gänse und Hühner ums Leben gekommen. Das teilte die Regionalleitstelle Nord-Ost auf Nachfrage mit. 1500 Tiere konnten demnach gerettet werden. Mitarbeitende des Betriebes wurden nicht verletzt. Die Hälfte der Mastanlage sei abgebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag.

Als die ersten Feuerwehrkräfte am Montagvormittag eintrafen, stand ein Tierstall nach dpa-Informationen bereits in Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf ein zweites Stallgebäude konnte nicht mehr verhindert werden. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, war noch ungeklärt. Der Einsatz von Dutzenden Feuerwehrkräften dauerte am Montag an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach dpa-Informationen wurden die Löscharbeiten erschwert, weil die Wasserversorgung vor Ort zunächst Probleme bereitete. Die Feuerwehr musste einen Pendelverkehr für den Wassernachschub einrichten.