Berlin ­ Alba Berlin hat sein letztes Heimspiel vor dem Playoff-Start in der Basketball-Bundesliga gewonnen. Am Sonntag siegten die Berliner gegen den Tabellensiebten ratiopharm Ulm daheim mit 91:79 (48:33). Die Berliner bleiben Tabellenzweiter und könnten im Viertelfinale der Playoffs am 14. Mai erneut auf Ulm treffen. Beste Berliner Werfer waren vor 10 886 Zuschauern Jaleen Smith und Tim Schneider mit je 13 Punkten. Am Abend unterlag der Tabellendritte FC Bayern beim Fünften BG Göttingen mit 75:83 (41:44).