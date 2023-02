Berlin ­­- Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague die sechste Niederlage in Serie kassiert. Der deutsche Meister erlebte gegen Olympiakos Piräus am Mittwochabend daheim mit 60:93 (35:45) ein Debakel. Damit bleibt der Bundesligist Tabellenletzter. Gegen den griechischen Meister und Tabellenführer der Königsklasse war Louis Olinde mit 16 Punkten bester Berliner Werfer.