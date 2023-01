Berlin ­­- Alba Berlin ist in der Euroleague eine große Überraschung gelungen. Der Basketball-Bundesligist besiegte am Donnerstagabend daheim vor 6545 Zuschauern den spanischen Tabellenführer Baskonia Vitoria-Gasteiz nach einer starken Vorstellung mit 85:84 (54:48). Dennoch bleibt Alba am Tabellenende. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith 18, sowie Maodo Lo, Louis Olinde und Tamir Blatt mit je elf Punkten.

Berlin (dpa) ­­- Alba Berlin ist in der Euroleague eine große Überraschung gelungen. Der Basketball-Bundesligist besiegte am Donnerstagabend daheim vor 6545 Zuschauern den spanischen Tabellenführer Baskonia Vitoria-Gasteiz nach einer starken Vorstellung mit 85:84 (54:48). Dennoch bleibt Alba am Tabellenende. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith 18, sowie Maodo Lo, Louis Olinde und Tamir Blatt mit je elf Punkten.

Von Beginn an gingen die Gastgeber hochkonzentriert und engagiert zur Sache. Sie ließen vor allem die Offensive der Basken kaum zur Entfaltung kommen. So lag Alba zunächst fast immer in Führung. Ende des ersten Viertels wuchs der Vorsprung sogar auf 13 Punkte an (27:14). Doch anschließend fanden die Gäste besser ihren Rhythmus in der Offensive.

Plötzlich trafen sie einen Distanzwurf nach dem anderen und Alba lag hinten (31:32). Nun war die Partie ausgeglichen und es ging mit viel Tempo hin und her. Es wurde hektischer und aggressiver, aber der deutsche Meister hielt weiter voll dagegen und holte sich zur Halbzeit die Führung wieder zurück.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Berliner weiter vorn, weil sie weiterhin alles reinwarfen und immer wieder zu Ballgewinnen kamen. Zu Beginn des letzten Viertels lagen sie wieder mit zehn Punkten vorn (80:70). Doch anschließend kassierten sie einen 0:11-Lauf. So blieb es bis zum Ende eng. Und die Schlussphase wurde hektisch. 2,6 Sekunden vor Ende lag Alba wieder 85:84 vorn. Anschließend vergaben die Gäste den letzten Wurf.

Alba Kader Alba Twitter Alba Spielplan Euroleague