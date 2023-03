Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Am Dienstagabend siegten die Berliner in einem Nachhholspiel beim Mitteldeutschen BC in Weißenfels mit 87:77 (36:37). Damit rückte Alba näher an Tabellenführer Telekom Baskets Bonn heran. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo mit 25 und Yanni Wetzell mit 17 Punkten.