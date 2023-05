Alba Berlin hat sich im Viertelfinale der Basketball-Bundesliga zurückgemeldet. Nach der Auftaktniederlage daheim am Sonntag siegte der Titelverteidiger nach einer Steigerung in der zweiten Hälfte am Mittwoch bei ratiopharm Ulm mit 91:77 (39:47). In der Best-of-Five-Serie steht es nun 1:1. Die dritte Partie steigt am Freitag in der Hauptstadt. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith (18 Punkte), Luke Sikma und Gabriele Procida (je 14). Für Ulm punkteten Brandon Paul (20) und Karim Jallow (16) am häufigsten.