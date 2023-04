Berlin (bb) ­ Alba Berlin hat die Tabellenführung der Basketball-Bundesliga zurückerobert. Der Titelverteidiger deklassierte am Mittwochabend vor 7027 Zuschauern die Würzburg Baskets mit 76:47 (41:18). Mit dem sechsten Ligasieg in Serie löste Alba den bisherigen Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn ab. Beste Berliner waren Yovel Zoosman mit 17 und Christ Koumadje mit 15 Punkten.

Berlin (dpa/bb) ­ Alba Berlin hat die Tabellenführung der Basketball-Bundesliga zurückerobert. Der Titelverteidiger deklassierte am Mittwochabend vor 7027 Zuschauern die Würzburg Baskets mit 76:47 (41:18). Mit dem sechsten Ligasieg in Serie löste Alba den bisherigen Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn ab. Beste Berliner waren Yovel Zoosman mit 17 und Christ Koumadje mit 15 Punkten.

Beide Teams hatten zunächst einige Mühe, ihren Rhythmus zu finden. Erst nach fast drei Minuten machte Albas Jaleen Smith die ersten Punkte der Partie. Danach wurde es langsam besser - zumindest auf Berliner Seite. Die Gäste aus Franken hatten gegen die sehr aufmerksame und intensive Defensive der Gastgeber große Probleme. Zudem verwarfen sie viele Würfe.

So lag Alba schon nach dem ersten Viertel zweistellig in Führung (19:9). Vor allem gegen den Berliner 2,21-Meter-Hünen Koumadje fand Würzburg keine Mittel. Dem Center gelangen in der ersten Hälfte bereits 14 Punkte. So konnten sich die Gastgeber schon bis zur Halbzeit auf 23 Punkte absetzen.

Mit dem sicheren Vorsprung im Rücken schaltete Alba nach dem Seitenwechsel einige Gänge herunter, doch Würzburg konnte davon nicht profitieren. Mitte des dritten Viertels war der Vorsprung auf 30 Punkte angewachsen (51:21). Anschließend brachten die Gastgeber den Kantersieg gegen überforderte Würzburger problemlos ins Ziel.

