Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga weiter in der Erfolgsspur. Der Titelverteidiger dominierte am Sonntag das Spitzenspiel gegen den bis dahin ebenfalls noch ungeschlagenen Aufsteiger Rostock Seawolves und siegte deutlich mit 104:70 (46:36). Alba hat damit alle fünf Ligaspiele gewonnen. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 19 und Louis Olinde mit 16 Punkten.