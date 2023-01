Berlin ­ Alba Berlin hat in der Euroleague die dritte Niederlage in Serie hinnehmen müssen. Am Donnerstagabend unterlag der deutsche Basketballmeister in eigener Halle vor 7278 Zuschauern dem spanischen Spitzenteam Valencia Basket nach langem Kampf mit 88:94 (47:50). Alba bleibt bei sechs Siegen und 15 Niederlagen weiter im Tabellenkeller. Beste Werfer der Gastgeber waren Maodo Lo mit 25 und Johannes Thiemann mit 17 Punkten.