Nach zuletzt vier Siegen in nur neun Tagen gehen die Basketballer mit neuem Selbstbewusstsein in die nächsten Aufgaben. "Das fühlt sich schon gut an und macht wieder mehr Spaß. Das Ziel ist es nun, das Momentum weiter aufzubauen", sagte Nationalspieler Maodo Lo. Am Donnerstag treten die Berliner in der Euroleague daheim gegen den Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul an (20.00 Uhr/Magentasport).

Als Tabellenvorletzter geht es für Alba sportlich um nicht mehr viel. Denn die Playoffs sind in den letzten fünf Spielen nicht mehr zu erreichen. Unwichtig sind solche Partien aber dennoch nicht, findet Luke Sikma. "Es geht ja auch darum, uns zum Saisonende immer weiter zu verbessern. Dafür sind diese Spiele immer große Tests", sagte der Alba-Kapitän.

Zumal Anadolu als Tabellenelfter aktuell weit hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt. Trainer Israel Gonzalez warnt dennoch vor den Türken. "Sie haben sicherlich einige Probleme diese Saison. Aber sie haben immer noch ein sehr starkes Team. Und wenn sie Dinge wollen, dann sind sie dazu auch in der Lage. Gerade jetzt sind sie gefährlich", sagte der Spanier.

Mit welchen Spielern Gonzalez am Donnerstag dann planen kann, ist allerdings noch offen. Denn hinter den Einsätzen der zuletzt verletzt oder angeschlagen pausierenden Spielern wie Tamir Blatt (Daumen), Johannes Thiemann (Knie), Yovel Zoosman und Yanni Wetzell (Rücken) steht noch ein Fragezeichen. "Wir müssen abwarten und werden es probieren", kündigte Gonzalez an.

Zumindest hofft der Spanier wieder mit zwölf Akteuren spielen zu können. Gegen Ludwigsburg am Sonntag waren nur noch zehn fitte Spieler übrig geblieben. Die Verletzungssorgen sind in dieser Saison ein ständiger Begleiter der Berliner. "Man muss halt anerkennen, dass es eine wahnsinnige Belastung ist", sagte Lo. Den es, wie andere Nationalspieler, besonders hart trifft. "Sie leiden unter stetigen Auf und Abs in dieser Saison", klagte Gonzalez.

