Alba gewinnt Testspiel in Braunschweig hauchdünn

Alba Berlin hat in seinem zweiten Testspiel in der Saison-Vorbereitung auf die Basketball-Bundesliga den ersten Sieg gefeiert. Das neu formierte Berliner Team gewann am Sonntag beim Ligakonkurrenten Basketball Löwen Braunschweig knapp mit 90:89 (41:41). Beste Berliner Werfer waren Sterling Brown mit 21 Punkten und Christ Koumadje mit 14.

Eine Woche nach der 78:81-Testspielpleite gegen Hamburg hatte Trainer Israel Gonzalez wieder mehr personelle Alternativen zur Verfügung. Mit den beiden Centern Koumadje (Visa-Probleme) und WM-Teilnehmer Yanni Wetzell kehrten zwei wichtige Akteure zurück. Es fehlten aber weiterhin der deutsche WM-Teilnehmer Johannes Thiemann sowie die beiden Italiener Matteo Spagnolo und Gabriele Procida.

Gonzalez testete viel durch in der Partie, probierte etliche Spieler auf mehreren Positionen aus und ließ auch mehrere Systeme spielen. "Um herauszufinden, was am besten zu unserem neuen Team passt", sagte Gonzalez.

Am nächsten Wochenende startet Alba beim Magenta Sport Cup in München. Neben Gastgeber FC Bayern München starten dort auch die Euroleague-Teams Virtus Bologna und Roter Stern Belgrad. Punktspielstart ist am 28. September mit einem Auswärtsspiel bei den MLP Academics Heidelberg.

