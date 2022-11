Große Vorwürfe wollte Alba-Manager Marco Baldi seinem Team nach der dritten Euroleague-Niederlage in Serie am Freitagabend nicht machen. "Wir haben ein sehr anständiges Spiel gemacht. Und das Team hat alles gemacht, was es machen kann", sagte er nach dem unglücklichen 81:88 beim litauischen Spitzenteam Zalgiris Kaunas.

Dennoch gestand Baldi: "Das tut natürlich weh. Und das müssen wir jetzt erst einmal schlucken." Sein Team hatte sich in der ersten Halbzeit eine 20-Punkte-Führung erspielt. Alba war dann aber vor allem im letzten Viertel eingebrochen, das der deutsche Meister deutlich mit 20:34 verlor.

"Die haben im letzten Viertel von zehn Dreiern acht getroffen. So etwas habe ich selten erlebt. Und die waren alle mit voller Verteidigung und nicht irgendwie offene Würfe", sagte der Alba-Manager. Die knapp 15.000 lautstarken Fans in der Halle in Kaunas sorgten zudem für den Rest. "Das ist die schwierigste Arena. Das war Wahnsinn. Und das haben sie sehr gut genutzt", sagte Baldi.

Profitierte Alba zu Beginn der Saison noch von seinem eingespielten Team, scheint sich dieser Vorteil nun auszugleichen. "Gerade in der Euroleague gibt es Mannschaften, die sich jetzt zum Teil anfangen zu finden. Viele Teams werden noch stärker werden. Und aus meiner Sicht zählen dazu auch die Bayern. Die haben ja auch eine komplett neue Mannschaft", sagte Baldi.

Zwar hat der FC Bayern München in der Königsklasse aktuell zwei Siege weniger als Alba, für Baldi spielt das allerdings vor dem Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Euroleague am Donnerstag (20.00 Uhr/Magentasport) keine Rolle. "Das sind nur Momentaufnahmen einer langen Saison", sagte er.

