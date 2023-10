Dritte Euroleague-Pleite: Alba verliert auch in Bologna

Alba Berlin hat auch sein drittes Spiel in der Euroleague verloren. Der Basketball-Bundesligist unterlag am Mittwochabend beim italienischen Spitzenteam Virtus Segafredo Bologna 76:87 (26:44). Damit hängen die punktlosen Berliner weiter im Tabellenkeller der Königsklasse fest. Beste Berliner Werfer waren Sterling Brown mit 17 und Matteo Spagnolo mit 15 Punkten.

Ohne die beiden verletzten Center Yanni Wetzell und Khalifa Koumadje taten sich die Berliner von Beginn an schwer. Dabei war das Rebounding aber zunächst gar nicht das große Problem. Doch die Italiener präsentierten sich gleich sehr treffsicher, während bei Alba offensiv nur wenig gelang. Im ersten Viertel kamen die Gäste nur auf magere elf Punkte.

Viel besser wurde es offensiv im zweiten Abschnitt aber auch nicht. Doch zumindest defensiv konnten sich die Berliner steigern, so dass Bologna auch nicht mehr so einfach zu Punkten kam.

Nach dem Seitenwechsel bäumte sich Alba noch einmal auf, konnte Mitte des dritten Viertels den Rückstand wieder einstellig gestalten (44:53). Doch Bologna hatte immer eine Antwort und so geriet der Heimsieg nie ernsthaft in Gefahr. Die Berliner kämpften aber zumindest bis zum Ende und konnten so die Niederlage etwas erträglicher gestalten.

