Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga an Tabellenführer Bonn dran. Am Sonntag siegte der Titelverteidiger nach einer Offensiv-Gala bei Ratiopharm Ulm deutlich mit 110:83 (62:36). Für das Team von Trainer Israel Gonzalez war es der neunte Sieg im zehnten Ligaspiel. Beste Berliner Werfer waren Kapitän Luke Sikma mit 22 und Tim Schneider mit 17 Punkten.