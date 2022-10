Obwohl Alba Berlin am Sonntag im überraschenden Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga die Rostock Seawolves regelrecht demontierte, wollten die Berliner den Erfolg nicht überbewerten. "Am Ende sah es leichter aus, als es war. Am Ende ist es nicht entscheidend, wie hoch wir gewonnen haben, sondern dass wir voll da waren. Aber wir waren wirklich gut", sagte Manager Marco Baldi nach dem 104:70-Auswärtssieg gegen den bis dahin ebenfalls noch ungeschlagenen Aufsteiger.