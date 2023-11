Der Abwärtstrend bei Alba Berlin geht weiter. Am Sonntag verloren die Berliner in der Basketball-Bundesliga bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 79:87 (34:47). Für die Hauptstädter war es die fünfte Pflichtspielniederlage in Serie und schon die dritte in der BBL. Der Anschluss an Tabellenführer ratiopharm Ulm droht, verloren zu gehen. Beste Berliner Werfer waren der überragende Weltmeister Johannes Thiemann mit 29 und Gabriele Procida mit 14 Punkten.