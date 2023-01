Alba Berlin ist in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit einem blauen Auge davongekommen. "Wir hatten in dem Spiel viele Möglichkeiten wegzuziehen. Wir haben aber nicht so souverän gespielt" sagte Flügelspieler Tim Schneider nach dem hart erkämpften 79:76-Auswärtssieg bei den Würzburg Baskets am Montagabend.