Berlin (bb) ­­- Alba Berlin hat seine Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Am Samstagabend gewannen die Berliner vor 8985 Zuschauern gegen die Hakro Merlins Crailsheim nach einigen Startproblemen noch souverän mit 100:77 (46:37). Für die Hauptstädter war es der neunte Ligasieg in Serie. Beste Berliner Werfer waren Tim Schneider mit 14 und Malte Delow mit 13 Punkten.