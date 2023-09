Die Basketballer von Alba Berlin haben ihre Generalprobe vor dem Start in die Bundesliga verpatzt. Im letzten Testspiel verloren die Berliner am Samstagabend gegen den italienischen Erstligisten Aquila Basket Trento in Lugo mit 69:81 (21:41). Damit gab es in sechs Testpartien nur zwei Siege. Beste Berliner Werfer waren Matteo Spagnolo mit 17 und Johannes Thiemann mit 15 Punkten.

Am Donnerstag bestreitet Alba dann bei den MLP Academics Heidelberg sein erstes Pflichtspiel. Bis dahin bleibt Trainer Israel González aber noch viel Arbeit, um das neuformierte Team zusammenzufügen. In keinem der Vorbereitungsspiele hatte der Spanier den vollen Kader zur Verfügung.

So fehlten gegen den letztjährigen Tabellensechsten der italienischen Lega A am Samstagabend die angeschlagenen Tim Schneider, Yanni Wetzell, Justin Bean und Sterling Brown. Dafür stand erstmalig Kapitän Thiemann nach seinem Weltmeistertitel mit der deutschen Nationalmannschaft wieder auf der Platte.

Die Partie fand in Lugo statt, einem Ort, der im Sommer schwer von Überschwemmungen betroffen war. Die Einnahmen des ausverkauften Benefizspieles gingen deshalb komplett an die Gemeinde in der Emilia-Romagna.

