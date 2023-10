Alba Berlin hat souverän das Viertelfinale im Pokal der Basketball-Bundesliga erreicht. Die Berliner gewannen am Sonntag vor 6431 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen die Basketball Löwen Braunschweig klar mit 96:71 (51:34). Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann mit 20 und Matt Thomas mit 16 Punkten. Anschließend wurde das Viertelfinale ausgelost, in dem Alba beim Syntainics MBC antreten muss.