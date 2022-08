Basketball-Bundesligist Alba Berlin muss in die Vorbereitung auf die neue Saison viel improvisieren. Zum einen bleiben Trainer Israel Gonzalez bis zum Pflichtspielauftakt am 28. September gegen die Hamburg Towers nur vier Wochen Zeit, zum anderen befindet sich lediglich ein Rumpfteam seit Samstag im Training. "Es ist für mich nur schwer nachvollziehbar, dass die Nationalmannschaften lange Vorbereitungszeiten haben, die Vereine aber nicht", klagte der Spanier bei einem Medientermin am Mittwoch.