Die Fußstapfen für Flügelspieler Justin Bean könnten bei Alba Berlin kaum größer sein. Denn der 26 Jahre alte Neuzugang soll Luke Sikma ersetzen. Der war in den letzten sechs Jahren eine Institution beim Basketball-Bundesligisten: Kapitän, Anführer, Leistungsträger. "Ich habe mir viel von ihm angeschaut, um zu sehen, warum er hier so erfolgreich war. Er hat immer mit viel Leidenschaft, Intensität und einem hohen Basketball-IQ agiert", sagte der US-Amerikaner am Montag.