Nach dem erneuten Einzug ins Finale der deutschen Basketball-Meisterschaft können die Profis von Alba Berlin erstmal ein wenig Durchatmen. Es bleibt nun knapp eine Woche Pause, die Finalserie beginnt am kommenden Freitag in der Hauptstadt. «Letztes Jahr haben wir noch alle zwei Tage in den Playoffs gespielt, dieses Jahr ist nun mal mehr Zeit», sagte Sportdirektor Himar Ojeda: «Wir nehmen es so, wie es ist.»