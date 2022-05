Alba Berlin ist nur noch einen Sieg vom Einzug ins Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga entfernt. Im zweiten Viertelfinalspiel siegten die Berliner am Sonntag vor 6171 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen Brose Bamberg mit 97:85 (47:34). In der Best-of-five-Serie steht es nun 2:0. Das dritte Spiel folgt am Donnerstag in Bamberg. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 18 und Maodo Lo mit 16 Punkten.