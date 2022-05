Alba Berlin ist erfolgreich in die Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. Am Freitagabend gewann der Titelverteidiger im ersten Viertelfinalspiel daheim vor 5765 Zuschauern gegen Brose Bamberg souverän mit 114:89 (61:45). In der Best-of-five-Serie führt Alba vor dem zweiten Spiel am Sonntag nun 1:0. Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann mit 19 und Jaleen Smith mit 16 Punkten.