Johannes Thiemann sieht seine nahe Zukunft nach der dritten Basketball-Meisterschaft in Serie bei Dauersieger Alba Berlin. «Ich habe noch einen laufenden Vertrag und bin sehr happy in Berlin. Spielerisch läuft es ja auch ganz gut. Wenn jemand aus der NBA anklopft, würde ich mir das jetzt schon mal anhören», sagte Thiemann der Deutschen Presse-Agentur am Tag nach dem 96:81-Sieg bei Dauerrivale FC Bayern München. «Aber wann und ob das überhaupt mal eintritt, steht aktuell in den Sternen.» Thiemann war in der Finalserie zum wertvollsten Spieler gewählt worden.

Die Hauptstädter haben fünf der vergangenen sechs nationalen Titel gewonnen. «Ich möchte auf jeden Fall weiter an unserer gemeinsamen Berliner Erfolgsgeschichte arbeiten. Da haben wir alle riesig Bock drauf!», sagte der 28 Jahre alte Nationalspieler. Auf die Frage, ob er sich eine Dominanz wie um die Jahrtausendwende vorstellen könne, sagte Thiemann: «Ich würde es nicht ablehnen. Das wird aber sehr schwer zu erreichen sein. Mit drei Titeln in Folge haben wir bereits einen sehr starken Lauf.» Damals holte Alba sieben Titel in Serie.