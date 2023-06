Das Maskottchen der Special Olympics World Games "Unity" hält die Fackel für die Special Olympics World Games, als diese am Brandenburger Tor vorgestellt wird. Foto

Die Special Olympics World Games können für den Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, die Inklusion in Deutschland vorantreiben. "Die Bedeutung der Special Olympics World Games für Deutschland ist nicht zu unterschätzen", sagte Dusel der Deutschen Presse-Agentur. "Eine größere Öffentlichkeit hat es meines Wissens für ein Event von Menschen mit Lernbeeinträchtigungen in Deutschland noch nicht gegeben." Er habe die Hoffnung, dass die Spiele zu einem veränderten Blick auf Menschen mit Beeinträchtigungen führen werden.

Berlin ist vom 17. bis 25. Juni Gastgeber der Special Olympics World Games. An den Spielen der geistig und mehrfach behinderten Menschen nehmen rund 7000 Athleten teil. Dadurch sind die Weltspiele das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München. Dusel selbst spricht von Menschen mit Lernbeeinträchtigung.

Die Spiele stehen für Dusel, neben der sportlichen Leistung, für Werte wie Solidarität, Empathie, Teamplay und Fairness. "Werte, die in unserer Gesellschaft dringend gestärkt werden müssen. Denn sie sind aus meiner Sicht die Basis nicht nur für Inklusion, sondern auch für unsere Demokratie", sagte Dusel. Er selbst werde sich einige der Wettkämpfe anschauen.

