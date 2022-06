Nach der Einigung zwischen Deutschland und Nigeria über die sogenannten Benin-Bronzen sollen nicht alle der als koloniales Raubgut geltenden Kunstobjekte zurück in den afrikanischen Staat gebracht werden. «Wir wollen hier kein Vakuum erzeugen, deshalb werden wir einige Objekte auch zurücklassen, damit sie ausgestellt und an ihnen geforscht werden kann», versprach der Generaldirektor der Nationalen Museums- und Denkmalbehörde Nigerias, Abba Tijani, am Mittwoch in Stuttgart. Er dankte Deutschland für die geplante Absichtserklärung zwischen beiden Staaten, die am Freitag in Berlin unterzeichnet werden soll.