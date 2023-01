Nach dem Brand eines Autos in Berlin-Marzahn ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Der Wagen brannte in der Nacht zum Samstag auf einem Parkplatz am Helene-Weigel-Platz aus, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer, das Auto brannte jedoch komplett aus. Nach den Angaben vom Samstag wurden fünf in der Nähe geparkte Fahrzeuge ebenfalls beschädigt.