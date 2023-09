Eine 20-jährige Fußgängerin wurde in Berlin-Lichtenberg von einer Straßenbahn angefahren und lebensbedrohlich verletzt. Die junge Frau soll am Samstagmittag das Gleisbett zur Straßenbahnhaltestelle Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge überquert haben, ohne auf den Straßenbahnverkehr zu achten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach trug sie Kopfhörer und bemerkte die sich nähernde Straßenbahn der Linie M 8 nicht. Es ist bereits der vierte Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn seit Freitag.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Tram die Frau frontal erfasst, mehrere Meter mitgeschleift und ins Gleisbett geschleudert haben. Sie kam mit lebensgefährlichen Kopf- und Oberkörperverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert werden musste. Der 54-jährige Straßenbahnfahrer kam mit einem schweren Schock ins Krankenhaus, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Im Zuge der Unfallaufnahme war der Unfallort gesperrt.

Am Freitagabend wollte ein 85-Jähriger in Berlin-Lichtenberg die Landsberger Allee in Richtung Zechliner Straße überqueren, als er von einer Straßenbahn der Linie M6 erfasst wurde. Der Senior kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Zwei weitere Verkehrsunfälle mit Straßenbahnen und einer schwer verletzten 91-Jährigen ereigneten sich am Freitag in Berlin-Friedrichshain und Berlin-Wedding.

Pressemitteilung