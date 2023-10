Etwa zwei Wochen nach einem Sturz vom Fahrrad ist eine 43-Jährige im Krankenhaus gestorben. Die Frau war am letzten Septemberwochenende im Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf aus unbekannten Gründen vom Fahrrad gefallen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie kam in ein Krankenhaus, wo sie am Sonntag starb.