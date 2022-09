In Berlin ist bei Bauarbeiten eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie wurde am Samstag südöstlich der Autobahn 115 (Avus) in einer Kleingartenanlage im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf entdeckt, wie die Polizei am Abend via Twitter mitteilte. Der Blindgänger soll am Sonntagvormittag durch Spezialisten des Landeskriminalamtes entschärft werden, wie es weiter hieß. Autobahn und S-Bahn werden demnach während der Entschärfung gesperrt. Anwohner sind nicht betroffen, wie ein Sprecher auf Nachfrage bestätigte. In der Nähe der Kleingartenanlage befindet sich die S-Bahnstation Grunewald.