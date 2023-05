Anwohner nach Fliegerbombenfund in Marienfelde evakuiert

Nach dem Fund einer jahrzehntealten Fliegerbombe in Berlin-Marienfelde ist in der Nacht zu Freitag die Evakuierung der umliegenden Wohnhäuser abgeschlossen worden. Alle Menschen hätten den 500-Meter-Sperrkreis verlassen, schrieb die Polizei auf Twitter. Es folgten Vorbereitungen für die Entschärfung der 100 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe. Der Einsatz könne noch einige Stunden andauern, teilte die Polizei mit. Anwohner bräuchten Geduld: "Bitte richten Sie sich auf eine lange Nacht außerhalb Ihres Hauses ein und suchen Sie sich ggf. eine alternative Übernachtung", hieß es auf Twitter.

Die Bombe war am Donnerstagnachmittag während Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe der S-Bahn-Haltestelle Buckower Chaussee gefunden worden. Der Blindgänger liegt in der Zufahrt zu einem Supermarkt-Parkplatz.

Wie viele Anwohnerinnen und Anwohner evakuiert werden mussten, war zunächst nicht klar. Die Feuerwehr teilte mit, sie sei mit 16 Einsatzkräften vor Ort und unterstütze die Maßnahmen.

Wegen der Entschärfung wurde auch der S-Bahnverkehr der Linie S2 eingeschränkt. Seit etwa 20 Uhr halten die Bahnen nicht an der Haltestelle Buckower Chaussee, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Ob andere Haltestellen oder Bahnlinien betroffen sein könnten, war zunächst unklar. Ein Ersatzverkehr mit Bussen könne wegen der Größe und Lage des Sperrkreises nicht angeboten werden, erklärte die Bahn.

