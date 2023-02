Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Tempelhof sind drei Menschen verletzt worden. Ein Auto kam in der Nacht zu Freitag von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der 27-jährige Fahrer des Wagens und seine beiden Beifahrer wurden nach der notärztlichen Versorgung in Kliniken gebracht. Die Laterne wurde mit einem Kran gesichert und abgelegt. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen.