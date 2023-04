Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg sind mehrere Patienten verletzt worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war das Feuer in der Nacht zu Montag im zweiten Obergeschoss des Klinikums am Urban ausgebrochen. Wie es zu dem Brand kam und wie viele Verletzte es gibt, war zunächst nicht klar. Ein Großaufgebot von rund 80 Einsatzkräften sei vor Ort, sagte der Sprecher. Das Feuer sei unter Kontrolle.